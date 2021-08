L’inviato Rai semina panico sul Covid da Tokyo. E Porro lo demolisce: “Oro in disinformazione” (Di venerdì 6 agosto 2021) Nicola Porro sul suo blog mette sulla graticola L’inviato Rai, Marco Clementi, a proporsito di un servizio da Tokyo 2020 destinato a seminare preoccupazione sul Covid. Citando un pezzo del Giornale, a firma di Claudio Romiti, si stigmatizza “la propaganda del terrore sanitario” che emerge in tv. Primatista assoluta in questo sport è la Rai, analizza Porro. Che anche da un luogo di sport che regala svago, emozioni e gioie non manca di emenare una luce tetra. Della serie: ricordati che devi morire. Questa atmosfera funerea dove incombe la “malattia” ha raffigurazione plastica in ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 6 agosto 2021) Nicolasul suo blog mette sulla graticolaRai, Marco Clementi, a proporsito di un servizio da2020 destinato are preoccupazione sul. Citando un pezzo del Giornale, a firma di Claudio Romiti, si stigmatizza “la propaganda del terrore sanitario” che emerge in tv. Primatista assoluta in questo sport è la Rai, analizza. Che anche da un luogo di sport che regala svago, emozioni e gioie non manca di emenare una luce tetra. Della serie: ricordati che devi morire. Questa atmosfera funerea dove incombe la “malattia” ha raffigurazione plastica in ...

Advertising

DadeMcRae : @ciropellegrino @realvarriale @fanpage Ha diritto ad ottenere entro 40 giorni 3 proposte adeguate al ruolo. La Rai… - cunctator181 : @AlexCoghe Altra parola copiata dall'inglese da ignoranti coglioni come quel collaboratore di Napolitano che ha ini… - NormaBi1 : @CostanzaRdO Igor Cassina è competente e preparato, ma l'inviato RAI a volte davvero inascoltabile. E poi, perché… - unarayaenelm4r : l'inviato rai franceschelli dice che la pineta dannunziana è stata distrutta per colpa del suo status di riserva, c… - MauroLupo : Continuo a non capire perché per avere notizie da #Tokyo2020 i #TG1 #tg2 #Rai perseverano nel farci sentire i serv… -