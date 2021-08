Lega umiliata sul Green Pass Pronta la controffensiva 900 emendamenti | stesso schema dei 5S sulla Giustizia

Leggi su affaritaliani

(Di venerdì 6 agosto 2021) "Draghi ha bastonato i 5 Stelle, sulha bastonato noi". Così una fonte parlamentare leghista all'indomani delle decisioni del Consiglio dei ministri. A far male in Via Bellerio è soprattutto l'obbligo di vaccinarsi per i docenti e per il personale scolastico, che, anche se tecnicamente non è un obbligo, lo è di fatto visto che dopo cinque... Segui su affaritaliani.it