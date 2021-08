Lapadula- Donnarumma- Di Carmine- La Mantia | che giro di attaccanti in Serie B!

(Di venerdì 6 agosto 2021) Undi. Questo è ciò che potrebbe verificarsi inB nei prossimi giorni di calciomercato. Il Benevento ha deciso di cedere Gianlucadopo la deludente stagione inA e l'attaccante ex Genoa e Lecce ha avuto già i primi ammiccamenti da parte del Monza. L'Amministratore Delegato del club brianzolo, Adriano Galliani, starebbe pensando a lui per dare peso al reparto d'attacco che nel campionato appena finito ha assolutamente deluso le aspettative. Non solo: con il possibile passaggio di Maric alla Cremonese, si libererebbe un posto proprio giusto per. ...

Advertising

DiMarzio : #Calciomercato, il @bncalcio pensa al dopo-#Lapadula: il favorito è Alfredo #Donnarumma - sir_Khaay : RT @DiMarzio: #Calciomercato, il @bncalcio pensa al dopo-#Lapadula: il favorito è Alfredo #Donnarumma - Lorenzo__Latino : Se #Lapadula dovesse lasciare il #Benevento , il club campano ha già individuato il sostituto: Alfredo #Donnarumma . - YBah96 : RT @DiMarzio: #Calciomercato, il @bncalcio pensa al dopo-#Lapadula: il favorito è Alfredo #Donnarumma - psb_original : Calciomercato Benevento - Donnarumma nome caldo per il post-Lapadula #SerieB -

Ultime Notizie dalla rete : Lapadula Donnarumma

Ultim'ora News

Non trovano invece conferme, almeno per ora, le voci circolate ieri circa l'interessamento della società granata per gli ex Coda e, né tantomeno per il beneventano. CENTROCAMPO DA ...... Montipò; Letizia, Glik, Caldirola, Foulon; CALO', Schiattarella, Dabo; Insigne,, Improta. Kastrati; Cassandro, Adorni, Frare,; DANZI, Proia, Branca; Baldini; Beretta, Ogunseye. ...Alfredo Donnarumma è il primo nome sulla lista del Benevento per sostituire Lapadula Il Benevento lavora per prepararsi alla prossima Serie B. Il club campano si sta muovendo per farsi trovare pronta ...Gigio Donnarumma, ex portiere rossonero, ha pubblicato tra le sue Stories Instragram una foto con i suoi ex preparatori: Gigi Ragno e Nelson Dida. In bella vista la scritta "The last ...