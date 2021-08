Iran, impiccato in segreto 17enne accusato di omicidio (Di venerdì 6 agosto 2021) Proseguono senza soste le esecuzioni capitali in Iran, uno dei Paesi con il maggior numero di condanne a morte effettuate negli ultimi anni. Questa volta è il caso di un ragazzo di 17 anni di nome Sajad Sanjari, condannato a morte per un omicidio commesso quando ne aveva 15. Sajad è stato impiccato il 2 agosto nella prigione di Dizelabad, nella provincia Iraniana di Kermanshah. Nemmeno il Covid ha fermato la scia di sangue: solo a gennaio 2021 si sono registrate 27 esecuzioni capitali. Se verrà mantenuto questo ritmo, di quasi un’esecuzione al giorno, il totale del 2021 finirà per essere superiore a quello, già enorme, di ... Leggi su tpi (Di venerdì 6 agosto 2021) Proseguono senza soste le esecuzioni capitali in, uno dei Paesi con il maggior numero di condanne a morte effettuate negli ultimi anni. Questa volta è il caso di un ragazzo di 17 anni di nome Sajad Sanjari, condannato a morte per uncommesso quando ne aveva 15. Sajad è statoil 2 agosto nella prigione di Dizelabad, nella provinciaiana di Kermanshah. Nemmeno il Covid ha fermato la scia di sangue: solo a gennaio 2021 si sono registrate 27 esecuzioni capitali. Se verrà mantenuto questo ritmo, di quasi un’esecuzione al giorno, il totale del 2021 finirà per essere superiore a quello, già enorme, di ...

