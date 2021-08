(Di venerdì 6 agosto 2021) Quindici mesi di lavori. Quattrocentocinquanta giorni segnati da eventi eccezionali come l’esplosione del Covid-19. Tanto è bastato per portare a compimento la costruzione del nuovo Ponte San Giorgio, il viadotto che attraversa la valle del Polcevera e ha restituito aun’infrastruttura strategica. A undi distanza dall’inaugurazione, resta il successo di quel, un nuovo paradigma per il settore delle costruzioni. abr/mrv/red su Il Corriere della Città.

Advertising

TV7Benevento : Ponte Genova, Zampini (Confind. Liguria): 'Modello su come dovrebbe funzionare il Paese'... - MasterblogBo : #websuggestion #italy #notizie #flash Il Modello Genova un anno dopo - - CorriereCitta : Il Modello Genova un anno dopo - Italpress : Il Modello Genova un anno dopo -

Ultime Notizie dalla rete : Modello Genova

"Il cosiddetto '', divenuto espressione di un nuovo modo di trasformare gli investimenti in opere tangibili, nasce - prosegue Webuild - da un lato dall'efficienza operativa assicurata ...Il nuovo ponte diè stato un primo grande passo significativo. Un Paese normale dovrebbe funzionare come è funzionato per il ''. Sono state applicate in maniera corretta norme anche contrattualistiche europee e questo deve diventare un sistema normale per il nostro Paese, per aiutare la Liguria e il resto del ...Il mezzo è utilizzato in casi di emergenza e riesce a caricare oltre 6 mila litri di acqua in appena 12 secondi ..."3 agosto 2020-3 agosto 2021. Il Ponte San Giorgio compie un anno. Un anno da una inaugurazione celebrata con le evoluzioni delle Frecce Tricolori sotto lo sguardo del Presidente della Repubblica Serg ...