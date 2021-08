F1, squalifica Vettel: ricorso dell’Aston Martin in esame lunedì 9 agosto (Di venerdì 6 agosto 2021) L’Aston Martin ha presentato un ricorso ufficiale per contestare la recente squalifica di Sebastian Vettel; penalità al tedesco nel contesto del Gran Premio d’Ungheria 2021 di Formula 1. La suddetta contestazione sarà esaminata in data lunedì 9 agosto, esattamente dalle ore 15.00, dai commissari specializzati della Fia, i quali si riuniranno in videoconferenza; il tutto alla presenza dei componenti del team Aston Martin e di due testimoni esterni, che possano per l’appunto offrire un resoconto obiettivo dell’analisi dei giudici. Vettel è stato ... Leggi su sportface (Di venerdì 6 agosto 2021) L’Astonha presentato unufficiale per contestare la recentedi Sebastian; penalità al tedesco nel contesto del Gran Premio d’Ungheria 2021 di Formula 1. La suddetta contestazione sarà esaminata in data, esattamente dalle ore 15.00, dai commissari specializzati della Fia, i quali si riuniranno in videoconferenza; il tutto alla presenza dei componenti del team Astone di due testimoni esterni, che possano per l’appunto offrire un resoconto obiettivo dell’analisi dei giudici.è stato ...

