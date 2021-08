Dayane Mello pronta per un nuovo reality dopo il GF Vip | ecco dove la vedremo

(Di venerdì 6 agosto 2021) Il Grande Fratello Vip 5 è durato quasi 6 mesi ese li è fatti tutti. La bella modella brasiliana è entrata con il primo gruppo di vipponi ed è arrivata in finale a marzo. Eppure a pochi mesi dalla fine di questa lunga avventura, l’ex gieffina pare siaa rimettersi in gioco in tv. Stando a quanto riportano numerosi siti brasiliani, lasarà una delle concorrenti delA Fazenda (La Fattoria). A dare la notizia in esclusiva è stato il giornalista Leo Dias per Metropoles. “La Fazenda 13 inizierà il 14 settembre, con la conduzione di Adriane Galisteu e la direzione generale di ...

Advertising

AndreaIncorona8 : #DayaneMello,nuova avventura tv per la #modella: di che si tratta? In effetti lo staff del #GDF e' da cinque mesi f… - wutaheIIs : A Dayane Mello aaa - realtwicemomo : #gfvip #tzvip #rosmello #crisidigoverno #prelemi #gregorelli tommaso zorzi stefania dayane mello rosalinda pierpaol… - realtwicemomo : #gfvip #tzvip #rosmello #crisidigoverno #prelemi #gregorelli tommaso zorzi stefania dayane mello rosalinda pierpaol… - realtwicemomo : #gfvip #tzvip #rosmello #crisidigoverno #prelemi #gregorelli tommaso zorzi stefania dayane mello rosalinda pierpaol… -

Ultime Notizie dalla rete : Dayane Mello

Giulia De Lellis e il rampollo, che in passato ha amato, sono stati avvistati sulla Riviera ligure. Una vacanza da nababbi per i due: yacht da mille e una notte, moto d'acqua per il ...Anche, qualora accettasse di prendere parte alla Fattoria in versione brasiliana, debutterebbe proprio il 13 settembre. La doppia puntata del GF Vip dovrebbe proseguire serenamente ...Giulia De Lellis e Carlo Beretta più innamorati e complici che mai. Sono passati 12 mesi dal primo incontro e i due sono pazzi l’uno dell’altra. Nei mesi scorsi sono arrivate le presentazioni in famig ...Dayane Mello potrebbe tornare presto in tv. L'esperienza al GF Vip sembra le abbia portato parecchia fortuna. Le trattative sarebbero già a un buon punto.