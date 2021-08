Covid: 124 casi in Cina, Pechino ferma grandi eventi (Di venerdì 6 agosto 2021) La Cina ha registrato giovedì altri 124 casi Covid - 19, di cui 80 di trasmissione domestica (nuovi massimi del 2021) e 44 importati. Secondo gli aggiornamenti della Commissione sanitaria nazionale, ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 6 agosto 2021) Laha registrato giovedì altri 124- 19, di cui 80 di trasmissione domestica (nuovi massimi del 2021) e 44 importati. Secondo gli aggiornamenti della Commissione sanitaria nazionale, ...

Advertising

MediasetTgcom24 : Covid, 124 casi in Cina: città di Pechino ferma i grandi eventi #cina - giornaleradiofm : Approfondimenti: Covid: 124 casi in Cina, Pechino ferma grandi eventi: (ANSA) - ROMA, 06 AGO - La Cina ha registrat… - iconanews : Covid: 124 casi in Cina, Pechino ferma grandi eventi - avespartacus : RT @MediasetTgcom24: Covid, 124 casi in Cina: città di Pechino ferma i grandi eventi #cina - alcinx : RT @LaStampa: Covid, in Cina 124 nuovi casi e stop ai grandi eventi. Fauci: “Possibili nuove varianti più aggressive in Usa” -