Comune di Villaricca | il Prefetto di Napoli nomina il commissario

(Di venerdì 6 agosto 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto(Na) – Il Consiglio dei Ministri, nella riunione del 5 agosto 2021, ha deliberato lo scioglimento del Consiglio comunale di, ai sensi dell’art. 143 del D. Lgs 267/2000, in conseguenza di fenomeni di infiltrazione e condizionamento di tipo mafioso. Ildi, Marco Valentini, in attesa del perfezionamento dell’iter procedurale del decreto di scioglimento del Presidente della Repubblica, ha disposto, in via cautelare, la sospensione del sindaco, del Consiglio e della Giunta comunale di, affidando la gestione dell’Ente ad una ...

disciolto per camorra , a gestire l'ente per i prossimi 18 mesi saranno il prefetto Rosalba Scialla, il viceprefetto Antonio Giaccari e la funzionaria ministeriale Desirè D'Ovidio. ...Scioglimento, senatore Ruotolo: 'In ampie zone del territorio napoletano, la democrazia è sospesa. Occorre vero rinnovamento' "A poche settimane dallo scioglimento per infiltrazioni ...Comune di Villaricca sciolto per camorra, a gestire l’ente per i prossimi 18 mesi saranno il prefetto Rosalba Scialla, il viceprefetto Antonio Giaccari e la funzionaria ministeriale Desirè D’Ovidio. L ...Comune di Villaricca sciolto per camorra, a gestire l'ente per i prossimi 18 mesi saranno il prefetto Rosalba Scialla, il viceprefetto Antonio Giaccari e la funzionaria ministeriale ...