Castel di Sangro, la seconda parte del ritiro sarà trasmessa su Canale 8: i dettagli (Di venerdì 6 agosto 2021) La seconda parte del ritiro precampionato del Napoli è su Canale 8. Allenamenti e interviste in esclusiva oltre alle due partite ufficiali con Ascoli e Perugia: tutto sarà trasmesso dalla storica emittente napoletana alla luce di un accordo sottoscritto con la società azzurra cara al patron De Laurentiis. In "Linea a Castel di Sangro" i telespettatori potranno seguire le fasi degli allenamenti della squadra diretti da Luciano Spalletti e interagire al telefono con Silver Mele. I test ufficiali di domenica 8 agosto con l'Ascoli e sabato 14 agosto con il Perugia saranno ... Leggi su spazionapoli (Di venerdì 6 agosto 2021) Ladelprecampionato del Napoli è su8. Allenamenti e interviste in esclusiva oltre alle due partite ufficiali con Ascoli e Perugia: tuttotrasmesso dalla storica emittente napoletana alla luce di un accordo sottoscritto con la società azzurra cara al patron De Laurentiis. In "Linea adi" i telespettatori potranno seguire le fasi degli allenamenti della squadra diretti da Luciano Spalletti e interagire al telefono con Silver Mele. I test ufficiali di domenica 8 agosto con l'Ascoli e sabato 14 agosto con il Perugia saranno ...

Advertising

sscnapoli : ?? Domenica 8 agosto alle 17:30 Napoli-Ascoli. ?? Biglietti in vendita dalle 17:00 ?? - sscnapoli : ?? Report allenamento del primo giorno a Castel di Sangro. #Abruzzo21 ? ?? #ForzaNapoliSempre - sscnapoli : ?? Concluso il primo allenamento a Castel di Sangro ?? #Abruzzo21 ? ?? #ForzaNapoliSempre - IavaroneToni : Canale 8 racconta il Napoli: linea e microfono a Castel di Sangro. - kisskissnapoli : Venerato: 'Il Napoli è in bolla strettissima per tutto il ritiro e per questo non potrà ricevere nessun agente dura… -