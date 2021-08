Caserta | ruba una moto e la vende su Facebook | la polizia lo arresta

Leggi su vesuvius

(Di venerdì 6 agosto 2021) A Cellole, in provincia di, un uomo hato unasuper poi rirla. Dopo la scoperta lacompie un arresto. L’operazione dellaa Cellole, nelno (via Getty Images)Operazione adelladi Stato, con il Comando stradale di Cellole che ha eseguito un’ordinanza di misura cautelare di arresti domiciliari. Ad emettere la misura cautelare ci ha pensato il Gip del tribunale di Santa Maria Capua Vetere che ha confermato il fermo nei confronti di C.G. Adesso in Tribunale ...