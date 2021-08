Calendario Pirelli 2022 | anche Kate Winslet tra le star immortalate da Bryan Adams

Advertising

AztecaMorelos : #ENTÉRATE| Cher, Rita Ora e Iggy Pop, protagonistas del calendario Pirelli 2022 - dolcementecaty : RT @rmc_official: Niente modelle né nudi per la nuova edizione del celebre calendario, affidata a Bryan Adams. Che ha deciso di ritrarre i… - BreakingItalyNe : RT @leggoit: Calendario Pirelli 2022: “On the Road” Grandi protagonisti della musica nel calendario di Bryan Adams - leggoit : Calendario Pirelli 2022: “On the Road” Grandi protagonisti della musica nel calendario di Bryan Adams - __Dissacrante__ : Ma te pensa, non lo sapevo che fa anche il fotografo. (calendario Pirelli ...) #BryanAdams -

Ultime Notizie dalla rete : Calendario Pirelli

Il titolo del2022 di Bryan Adams sarà ' On The Road ' e vedrà ritratti grandi talenti del mondo della musica che Adams ha scattato tra Los Angeles e Capri , in una sorta di viaggio che ha unito ...Non è un caso se nell'era più difficile per i musicisti di tutto il mondo uno di loro, Bryan Adams, è stato chiamato a scattare il2022 che torna dopo la sospensione forzata. Nato nel 1964, ma alla sua 48esima edizione, The Cal vede quest'anno protagoniste/i tutte/i cantanti. On the road è il titolo di questa "...Il Calendario Pirelli 2022 ingloba una serie di scatti fotografici realizzati da Bryan Adams che, oltre a divi del rock quali Iggy Pop e St Vincent, ha immortalato anche Kate Winslet Dopo un anno di p ...Il titolo del Calendario Pirelli 2022 di Bryan Adams sarà “On The Road” e vedrà ritratti grandi talenti del mondo della musica che Adams ha scattato tra Los Angeles e ...