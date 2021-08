Basket femminile, Olimpiadi Tokyo: Machida è una meraviglia, Giappone nella storia, va in finale contro gli Stati Uniti (Di venerdì 6 agosto 2021) Alla sua prima semifinale olimpica della storia, il Giappone scala sempre di più i gradini della leggenda: la squadra nipponica è in finale a Tokyo. Alla Saitama Super Arena non può nulla neppure la Francia, sconfitta con un perentorio 87-71 che ribadisce, in maniera ancora più severa, il 74-70 che si era verificato all’esordio, nel girone eliminatorio. Saranno così le giocatrici allenate da Tom Hovasse a sfidare gli Stati Uniti nell’ultimo atto: sempre nel girone era finita 86-69 per Team USA, ma con le nipponiche spesso vicine fin quasi al termine. Leggendaria la ... Leggi su oasport (Di venerdì 6 agosto 2021) Alla sua prima semiolimpica della, ilscala sempre di più i gradini della leggenda: la squadra nipponica è in. Alla Saitama Super Arena non può nulla neppure la Francia, sconfitta con un perentorio 87-71 che ribadisce, in maniera ancora più severa, il 74-70 che si era verificato all’esordio, nel girone eliminatorio. Saranno così le giocatrici allenate da Tom Hovasse a sfidare glinell’ultimo atto: sempre nel girone era finita 86-69 per Team USA, ma con le nipponiche spesso vicine fin quasi al termine. Leggendaria la ...

