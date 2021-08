Ascolti tv giovedì 5 agosto: Doc – Nelle tue mani, Viaggio nella grande bellezza (Di venerdì 6 agosto 2021) Ascolti tv giovedì 5 agosto: auditel e share dei programmi di ieri Ascolti TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, giovedì 5 agosto 2021? Su Rai 1 la replica di Doc – Nelle tue mani. Su Rai 2 Il circolo degli anelli. Su Rai 3 A raccontare comincia tu. Su Rete 4 Il ritorno del Monnezza. Su Canale 5 Viaggio nella grande bellezza – Venezia. Su Italia 1 FBI – Most Wanted. Ma chi ha totalizzato i maggiori Ascolti tv giovedì 5 ... Leggi su tpi (Di venerdì 6 agosto 2021)tv: auditel e share dei programmi di ieriTV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera,2021? Su Rai 1 la replica di Doc –tue. Su Rai 2 Il circolo degli anelli. Su Rai 3 A raccontare comincia tu. Su Rete 4 Il ritorno del Monnezza. Su Canale 5– Venezia. Su Italia 1 FBI – Most Wanted. Ma chi ha totalizzato i maggioritv5 ...

