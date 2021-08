Anthony Hopkins canta “Bella Ciao” dalla Toscana. E più di un follower lo punzecchia (video) (Di venerdì 6 agosto 2021) Anthony Hopkins sembra scegliere la Toscana per le sue vacanze d’agosto. L’attore due volte premio Oscar ha postato su Instagram un video che lo ritrae a bagno in una piscina in campagna, costume rosso e occhiali da sole, mentre intona ‘Bella Ciao’ aiutato da un disco in sottofondo e grida “sono italiano”.Il post accanto al video è ancora più esplicito: “Under the toscan sun (“sotto il sole toscano”)”, recita. Con una dichiarazione d’amore per il nostro Paese: “La Bella Italia”, frase aggiunta direttamente in italiano. Altrettanto importanti e divertiti i ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 6 agosto 2021)sembra scegliere laper le sue vacanze d’agosto. L’attore due volte premio Oscar ha postato su Instagram unche lo ritrae a bagno in una piscina in campagna, costume rosso e occhiali da sole, mentre intona ‘’ aiutato da un disco in sottofondo e grida “sono italiano”.Il post accanto alè ancora più esplicito: “Under the toscan sun (“sotto il sole toscano”)”, recita. Con una dichiarazione d’amore per il nostro Paese: “LaItalia”, frase aggiunta direttamente in italiano. Altrettanto importanti e divertiti i ...

