Al Bano su Jasmine Carrisi: rivelazione sul momento difficile! (Di venerdì 6 agosto 2021) Al Bano ha raccontato il momento difficile che sta attraversando sua figlia Jasmine per tranquillizzare i fan che si sono preoccupati per lei. Grande apprensione per Jasmine Carrisi. La figlia… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Maria Cristina Mastrangelo su BlogLive.it.

