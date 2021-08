6 prospettive per l’enoturismo da realizzare entro il 2022 (Di venerdì 6 agosto 2021) In principio c’erano le degustazioni clandestine, quelle inventate da qualche produttore illuminato che aveva capito già da tempo quanto fosse diverso far bere un calice del proprio vino in cantina rispetto al farlo a casa, una volta tornati da un viaggio. L’intuizione ha fatto proseliti e c’è chi ha capito che per regioni come la Campania o la Puglia l’enoturismo può rappresentare una leva economica importantissima, anche per frenare la fuga di giovani dai piccoli centri. Tra chi ha intravisto il potenziale (e ora reale) fatturato di questo segmento del mercato c’è il senatore Dario Stèfano, che ha lavorato per far approvare la legge che disciplina ... Leggi su linkiesta (Di venerdì 6 agosto 2021) In principio c’erano le degustazioni clandestine, quelle inventate da qualche produttore illuminato che aveva capito già da tempo quanto fosse diverso far bere un calice del proprio vino in cantina rispetto al farlo a casa, una volta tornati da un viaggio. L’intuizione ha fatto proseliti e c’è chi ha capito che per regioni come la Campania o la Pugliapuò rappresentare una leva economica importantissima, anche per frenare la fuga di giovani dai piccoli centri. Tra chi ha intravisto il potenziale (e ora reale) fatturato di questo segmento del mercato c’è il senatore Dario Stèfano, che ha lavorato per far approvare la legge che disciplina ...

Advertising

TgrRaiFVG : Un 'ponte' con le rinnovabili. Quali prospettive per l'idrogeno? Lo abbiamo chiesto a Cosma Panzacchi dirigente Sna… - TelmoPetrelli : Buona anche la seconda tutta in presenza dopo @Vito_DeFilippo e @BeaLorenzin su PNRR. Salute e welfare i temi centr… - Mentegatto1 : @Albarien @Vortex93 @marifcinter @_enz29 Se devi fare la scommessa per qualità/prezzo, prospettive e adattabilità a… - Stronza : @rumarch64 Credo che ogni volta che si sia inneggiato al fascismo non c’erano prospettive e spopolavano i coglioni.… - 100sturzo : RT @BenecomuneNet: Tassinari (@Acli_nazionali): 'La #scuola va interpretata come sistema di istruzione e #formazione professionale che acco… -