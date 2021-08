Ufficiale | Valentino Rossi si ritira a fine stagione | “Decisione dura”

(Di giovedì 5 agosto 2021) Le voci che si rincorrevano ormai da settimane, adesso sono confermate in viasidopo aver avuto una carriera pazzesca. L’ex nove volte campione del mondo ha confermato la sua scelta in conferenza stampa parlando di “da prendere“. L’Italia e tutto il movimento dei motori perde una leggenda assoluta della storia recente. Seguici su Metropolitan Magazine Photo Credit: motogp.com L'articolo proviene da Metropolitan Magazine.

Valentino Rossi: il Dottore annuncia il ritiro ufficiale. - E' UFFICIALE: VALE ROSSI SI RITIRA - LIVE - UFFICIALE - Valentino Rossi si ritira a fine 2021 dalla MotoGP: Seguiremo in diretta la conferenza in cui Ro… - Valentino Rossi si ritira dalle corse

CosìRossi ha annunciato il ritirodalla MotoGp nella conferenza stampa organizzata alla vigilia del Gran Premio di Stiria. Il Dottore lascerà il Motomondiale al termine della ......, la Dorna ha comunicato che il campionissimo delle due ruote parlerà in conferenza stampa alle 16:15 per rivelare quale sarà il suo futuro. APPROFONDIMENTI UMBRIA PAY Super test,...Valentino Rossi ha comunicato il suo addio ufficiale al MotoGp. Ecco le dichiarazioni del pilota nella conferenza stampa tanto attesa.Arriva la fine di un'era per la MotoGP. Nella conferenza stampa straordinaria organizzata in data odierna alle ore 16:15, Valentino Rossi ha annunciato ...