Ufficiale, Piccinini sarà telecronista Amazon per la Champions (Di giovedì 5 agosto 2021) Amazon ha ufficializzato Sandro Piccinini come telecronista per la UEFA Champions League nelle prossime tre edizioni. L’ex Mediaset – nell’ultima stagione ospite fisso di Sky Calcio Club – torna così a commentare le gare della massima competizione europea per club. Amazon, come noto, entrerà nel mondo del calcio pay in Italia a partire dalla prossima L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di giovedì 5 agosto 2021)ha ufficializzato Sandrocomeper la UEFALeague nelle prossime tre edizioni. L’ex Mediaset – nell’ultima stagione ospite fisso di Sky Calcio Club – torna così a commentare le gare della massima competizione europea per club., come noto, entrerà nel mondo del calcio pay in Italia a partire dalla prossima L'articolo

