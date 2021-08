Twitch: prezzo dell’abbonamento in Italia abbassato del 20% – NotiziaVideogiochi per PC e console | Multiplayer.it (Di giovedì 5 agosto 2021) Twitch ha ora abbassato del 20% il prezzo dell’abbonamento in Italia. Ecco tutti i dettagli sulla novità del servizio Amazon.. Twitch ha annunciato che, a partire da oggi, il prezzo dell’abbonamento in Italia del servizio di video streaming sarà abbassato del 20%. Ovvero, si passa da 4.99€ a 3.99€. Il cambiamento sarà però graduale e per una parte degli utenti ci vorrà anche fino a una settimana prima di vedere il nuovo prezzo. Ricordiamo che non si tratta di una novità, l’annuncio era stato fatto da ... Leggi su helpmetech (Di giovedì 5 agosto 2021)ha oradel 20% ilin. Ecco tutti i dettagli sulla novità del servizio Amazon..ha annunciato che, a partire da oggi, ilindel servizio di video streaming saràdel 20%. Ovvero, si passa da 4.99€ a 3.99€. Il cambiamento sarà però graduale e per una parte degli utenti ci vorrà anche fino a una settimana prima di vedere il nuovo. Ricordiamo che non si tratta di una novità, l’annuncio era stato fatto da ...

