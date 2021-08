Superbonus, al via nuovo modello unico: cosa cambia (Di giovedì 5 agosto 2021) Da oggi sarà operativo il modello unico per avviare i lavori legati al Superbonus 110%. L’annuncio è arrivato ieri nel pomeriggio dal ministro della Funziona pubblica, Renato Brunetta. “Un modulo unico e standard per presentare la Cila, la Comunicazione asseverata di inizio attività che, grazie al decreto Semplificazioni approvato definitivamente dal Parlamento il 28 luglio, riduce drasticamente gli adempimenti per accedere al Superbonus 110% – ha spiegato il ministro. Una rivoluzione straordinaria che porta immediatamente la semplificazione ‘a casa’ dei cittadini, delle imprese e di tutti i professionisti ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 5 agosto 2021) Da oggi sarà operativo ilper avviare i lavori legati al110%. L’annuncio è arrivato ieri nel pomeriggio dal ministro della Funziona pubblica, Renato Brunetta. “Un moduloe standard per presentare la Cila, la Comunicazione asseverata di inizio attività che, grazie al decreto Semplificazioni approvato definitivamente dal Parlamento il 28 luglio, riduce drasticamente gli adempimenti per accedere al110% – ha spiegato il ministro. Una rivoluzione straordinaria che porta immediatamente la semplificazione ‘a casa’ dei cittadini, delle imprese e di tutti i professionisti ...

