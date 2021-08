Suicidio in carcere, Angelo Moretti: “Dramma che riguarda tutti” (Di giovedì 5 agosto 2021) Tempo di lettura: 2 minuti In relazione alla notizia del Suicidio di un detenuto nel carcere di Benevento, il candidato sindaco della coalizione ArCo, Angelo Moretti – che da anni è impegnato in “Libertà partecipate”, una vera e propria rivoluzione del sistema dell’esecuzione penale che promuove la funzione rieducativa della pena e la risocializzazione del detenuto – ha rilasciato la seguente dichiarazione: “La notizia tragica del Suicidio di un trentenne nella nostra casa circondariale dovrebbe scuoterci tutti. Non è una vicenda isolata né una questione che riguarda ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 5 agosto 2021) Tempo di lettura: 2 minuti In relazione alla notizia deldi un detenuto neldi Benevento, il candidato sindaco della coalizione ArCo,– che da anni è impegnato in “Libertà partecipate”, una vera e propria rivoluzione del sistema dell’esecuzione penale che promuove la funzione rieducativa della pena e la risocializzazione del detenuto – ha rilasciato la seguente dichiarazione: “La notizia tragica deldi un trentenne nella nostra casa circondariale dovrebbe scuoterci. Non è una vicenda isolata né una questione che...

