“Stiamo soffocando dal fumo”. Gli incendi assediano la città: case in fiamme, blackout e persone evacuate (Di giovedì 5 agosto 2021) Sono oltre 500 i vigili del fuoco al lavoro per cercare di domare gli incendi che stanno devastando il Paese. Temperature altissime, che in alcune parti rischiano di raggiungere i 45 gradi nella peggiore ondata di caldo degli ultimi decenni. Da martedì i servizi di soccorso e vigili del fuoco sono impegnati nelle operazioni di spegnimento, a cui nelle ultime ore si sono aggiunti cinque velivoli antincendio e nove elicotteri. Minacciate molte abitazioni della capitale e tantissime le persone costrette ad abbandonare le case. La Protezione Civile ha chiesto alla popolazione di non uscire di casa e di tenere le finestre ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 5 agosto 2021) Sono oltre 500 i vigili del fuoco al lavoro per cercare di domare gliche stanno devastando il Paese. Temperature altissime, che in alcune parti rischiano di raggiungere i 45 gradi nella peggiore ondata di caldo degli ultimi decenni. Da martedì i servizi di soccorso e vigili del fuoco sono impegnati nelle operazioni di spegnimento, a cui nelle ultime ore si sono aggiunti cinque velivoli anto e nove elicotteri. Minacciate molte abitazioni della capitale e tantissime lecostrette ad abbandonare le. La Protezione Civile ha chiesto alla popolazione di non uscire di casa e di tenere le finestre ...

