Sanità, Caserta: doppio intervento su 30enne affetta da tumore (Di giovedì 5 agosto 2021) Tempo di lettura: 2 minutiCaserta – Un intervento chirurgico complesso diviso in due momenti, con un approccio multidisciplinare e mininvasivo, è stato eseguito all’Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione “Sant’Anna e San Sebastiano” di Caserta nei confronti di una ragazza di 30 anni, affetta da un voluminoso tumore del midollo spinale a sviluppo anche nel torace. Un intervento all’avanguardia che è stato possibile effettuare sia grazie agli investimenti in personale e formazione disposti dalla direzione dell’ospedale di Caserta (guidata da ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 5 agosto 2021) Tempo di lettura: 2 minuti– Unchirurgico complesso diviso in due momenti, con un approccio multidisciplinare e mininvasivo, è stato eseguito all’Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione “Sant’Anna e San Sebastiano” dinei confronti di una ragazza di 30 anni,da un voluminosodel midollo spinale a sviluppo anche nel torace. Unall’avanguardia che è stato possibile effettuare sia grazie agli investimenti in personale e formazione disposti dalla direzione dell’ospedale di(guidata da ...

