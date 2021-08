Rolling Stones | Charlie Watts rinuncia al tour | “Mi sostituirà il mio amico Steve Jordan”

(Di giovedì 5 agosto 2021) Lo storico batteristanon potrà partecipare al prossimonegli stadi dei. A dare la comunicazione ufficiale è stato il portavoce della band, commentando: “Non possiamo dire che non ce l’aspettavamo”. Per il ritorno negli stadi americani previsto in autunno con ilNo Filter, glidovranno fare a meno di uno dei componenti storici della band.è col gruppo fin dalla sua nascita, nel 1962, accanto a Jagger e Richards. Ritenuto da molti il fulcro strumentale dei...

RollingStoneita : Rolling Stones, il batterista Charlie Watts è fuori dal tour americano - miguel_ter_ar : RT @RollingStoneita: Rolling Stones, il batterista Charlie Watts è fuori dal tour americano - rsvp56513 : RT @RollingStoneita: Rolling Stones, il batterista Charlie Watts è fuori dal tour americano - RaiNews : 'Per una volta sono andato fuori tempo', commenta Watts che sarà sostituito da Steve Jordan, da anni stretto collab… - andy_reds : RT @rockolpoprock: Rolling Stones, le prime dichiarazioni del batterista che sostituirà Charlie -

Ultime Notizie dalla rete : Rolling Stones

arrivato solo poche ore fa il comunicato ufficiale, condiviso anche sui social network, in cui la celebre band britannica dei, annuncia l'imminente ritiro dalla tournée in partenza in autunno, del batterista Charlie Watts . L'uomo dovrà temporaneamente abbandonare le scene del "No filter" tour per sottoporsi ...restano con un pezzo in meno. Un pezzo da quaranta. Il leggendario batterista Charlie Watts infatti è stato costretto a ritirarsi dal tour No Filter di 13 date negli Stati Uniti, che ...Umberto Tozzi se l'è presa con tutti i suoi colleghi del mondo della musica, ma perché? E cosa ha detto? Leggi all'interno le sue parole!05 ago 2021 - Non è proprio un pivello: nel corso della sua carriera ha suonato con Blues Brothers, John Mayer, Eric Clapton, Bruce Springsteen e Neil Young.