Real Madrid contro CVC | «Fondo opportunista Non sapevamo nulla»

(Di giovedì 5 agosto 2021) Ilha diramato un duro comunicato dopo l’ufficializzazione dell’accordo tra la Liga e ilCVC Ilha diramato un duro comunicato dopo l’ufficializzazione dell’accordo tra la Liga e ilCVC per i diritti tv del campionato spagnolo. «Questo accordo è stato fatto senza la partecipazione dele a sua insaputa. LaLiga ci ha consentito solo oggi di avere un accesso limitato ai termini dell’accordo. I club hanno ceduto i diritti audiovisivi esclusivamente per la loro commercializzazione in un regime competitivo e ...

Advertising

juventusfc : Comunicato di Barcellona, Juventus e Real Madrid ?? - tancredipalmeri : E infatti guarda caso con tempismo perfetto arriva adesso anche il comunicato del Real Madrid. Che non c’entrerebb… - ZZiliani : Già respinto con perdite dalla #CorteEuropea, il Tribunale di Madrid se ne esce con una sentenza che solo la Corte… - AdriJuve64 : RT @tektronflame: Niente #Messi col Barcellona. Niente #Ronaldo con il Real Madrid. La fine di un’era. La Liga è finita. Gracias, leg… - giacomoamala : - Trofei vinti prima di Messi: Real 71 Barca 57 - Trofei vinti dopo di Messi: Real 93 Barca 92 Leo Messi ha reso i… -

Ultime Notizie dalla rete : Real Madrid

A fargli posto potrebbe essere Kylian Mbappé , corteggiato dalla grande rivale del Barcellona, il, che per averlo avrebbe offerto per il momento 100 milioni di euro. DIRETTA/ Bologna ...Si chiude un'era e ne apre forse un'altra, quella dei conflitti sempre più diretti tra Barcellona (ma ancheche oggi ha preso di mira l'accordo con Cvc) e Liga. Nel mirino c'è il tetto ...Nelle ultime settimane, si è parlato anche di Dani Ceballos per il Milan. Il centrocampista spagnolo è tornato al Real Madrid, e sta venendo valutato in ...Ufficiale l'addio di Lionel Messi al Barcellona: la sorpresa sul futuro della Pulce cambia gli scenari anche per Cristiano Ronaldo ...