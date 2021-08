Quasi tutte le aziende si aspettano un attacco hacker quest’anno (Di giovedì 5 agosto 2021) (foto: Unsplash)Parlando di attacchi hacker nei confronti delle aziende non è ormai più questione di “se” ma di “quando” capiteranno. A rendere palese questa percezioni di insicurezza, comune a molte attività, è il rapporto semestrale Cyber ??Risk Index (Cri), un sondaggio svolto da Trend Micro, società multinazionale che opera nel campo della cybersecurity. Sulla base di un sondaggio tra 3.600 aziende, Trend Micro ha concluso che per l’86% di loro un attacco informatico serio nei prossimi dodici mesi è “da un po’ a molto probabile”, rispetto all’83% di un anno fa. Quattro su cinque (80%) ritengono sia probabile che nei ... Leggi su cityroma (Di giovedì 5 agosto 2021) (foto: Unsplash)Parlando di attacchinei confronti dellenon è ormai più questione di “se” ma di “quando” capiteranno. A rendere palese questa percezioni di insicurezza, comune a molte attività, è il rapporto semestrale Cyber ??Risk Index (Cri), un sondaggio svolto da Trend Micro, società multinazionale che opera nel campo della cybersecurity. Sulla base di un sondaggio tra 3.600, Trend Micro ha concluso che per l’86% di loro uninformatico serio nei prossimi dodici mesi è “da un po’ a molto probabile”, rispetto all’83% di un anno fa. Quattro su cinque (80%) ritengono sia probabile che nei ...

