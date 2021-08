Paola Ferrari lascia la Rai | “Mi dicono che sono vecchia | dopo i Mondiali saluto”

Advertising

savageimperator : RT @CalcioFinanza: Paola Ferrari: «Lascio la Rai dopo i Mondiali 2022» - pirata_21 : Paola #Ferrari lascia la Rai. Ora che il canone non è più con la bolletta della luce. - peppe844 : RT @fanpage: Paola Ferrari lascia la Rai dopo 25 anni - fanpage : Paola Ferrari lascia la Rai dopo 25 anni - marcovarini : RT @CalcioFinanza: Paola Ferrari: «Lascio la Rai dopo i Mondiali 2022» -

Ultime Notizie dalla rete : Paola Ferrari

In una intervista concessa a Italia Oggiha annunciato il suo addio alla Rai . La giornalista, attiva sulla Tv di Stato fin dagli anni novanta, è stata il volto dei principali programmi sportivi della televisione pubblica come ...Commenta per primopronta a lasciare la Rai . Lo ha dichiarato la stessa giornalista in un'intervista a Italia Oggi : 'Mi dicono che sono vecchia, accompagno la nazionale in Qatar e poi saluto tutti per ...Paola Ferrari lascia la Rai. La giornalista ha rilasciato un’intervista a Italia Oggi ed ha annunciato che lascerà la tv di Stato al termine dei Mondiali di calcio del 2022 che ...Paola Ferrari a tutto campo: gli Europei di Calcio, i diritti persi dalla Rai, l'opinione su Diletta Leotta e la difesa contro le critiche.