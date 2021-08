Paola Ferrari addio alla Rai: ”Dicono che sono vecchia, dopo i mondiali saluto tutti" (Di giovedì 5 agosto 2021) I mondiali in Qatar saranno l'ultimo impegno di Paola Ferrari con la Rai: la giornalista ha annunciato l'addio dopo più di 25 anni di carriera nell'azienda di Viale Mazzini. Paola Ferrari ha deciso che dirà addio alla Rai nel 2022, dopo i mondiali in Qatar: la giornalista preferisce farsi da parte, stanca di sentirsi dire che ormai è vecchia, come ha rivelato nel corso di un'intervista al quotidiano Italia Oggi. alla Rai Paola Ferrari ha ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 5 agosto 2021) Iin Qatar saranno l'ultimo impegno dicon la Rai: la giornalista ha annunciato l'più di 25 anni di carriera nell'azienda di Viale Mazzini.ha deciso che diràRai nel 2022,in Qatar: la giornalista preferisce farsi da parte, stanca di sentirsi dire che ormai è, come ha rivelato nel corso di un'intervista al quotidiano Italia Oggi.Raiha ...

