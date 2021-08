Pallanuoto femminile, Olimpiadi Tokyo: la Spagna sconfigge 8-6 l’Ungheria e accede alla finale per l’oro (Di giovedì 5 agosto 2021) La Spagna raggiunge l’obiettivo della vigilia e conquista il pass per la finalissima nel torneo di Pallanuoto femminile ai Giochi Olimpici di Tokyo 2021. La selezione iberica si è guadagnata la possibilità di sfidare la corazzata americana per il titolo in occasione della finale di sabato 7 luglio. Partenza a razzo al Tatsumi Water Polo Centre per le spagnole, che chiudono il primo quarto in vantaggio 2-0 e si portano addirittura a +3 sul 5-2 al termine della prima metà dell’incontro. l’Ungheria sprofonda a -4 nel terzo periodo sul 4-8, poi negli ultimi minuti prova una ... Leggi su oasport (Di giovedì 5 agosto 2021) Laraggiunge l’obiettivo della vigilia e conquista il pass per la finalissima nel torneo diai Giochi Olimpici di2021. La selezione iberica si è guadagnata la possibilità di sfidare la corazzata americana per il titolo in occasione delladi sabato 7 luglio. Partenza a razzo al Tatsumi Water Polo Centre per le spagnole, che chiudono il primo quarto in vantaggio 2-0 e si portano addirittura a +3 sul 5-2 al termine della prima metà dell’incontro.sprofonda a -4 nel terzo periodo sul 4-8, poi negli ultimi minuti prova una ...

Advertising

Vanja624 : L'#Italia ad #Atene riuscì ad arrivare in finale nel #volley, nella #Pallanuoto femminile (vinsero l'oro), e nel… - stefaniatalpo : @lorepregliasco @FPanunzi Sì, anche se mi dispiace moltissimo per gli sport di squadra: pallavolo (maschile e femmi… - lucimicia2 : RT @Inviaggiatore: Nel torneo di Pallanuoto femminile, la finale sarà Spagna-USA, in programma domattina. #waterpolo #tokyo2020 #GiochiOlim… - Inviaggiatore : Nel torneo di Pallanuoto femminile, la finale sarà Spagna-USA, in programma domattina. #waterpolo #tokyo2020 #GiochiOlimpici - BluHelga : Nazionale pallanuoto maschile: fuori. Nazionale basket maschile: fuori. Nazionale pallavano maschile: fuori. Naz… -