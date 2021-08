Open Fiber passa all’asse Cdp-Macquarie: Enel cede il 50% del capitale. Il fondo australiano rileva il 40% per 2,12 miliardi (Di giovedì 5 agosto 2021) L’operazione di cessione di Open Fiber diventa realtà. Nella tarda serata di mercoledì Enel ha firmato i contratti relativi alla cessione dell’intera partecipazione, pari al 50% del capitale della società. La finalizzazione dell’accordo è avvenuta in tre passaggi: il primo sancisce il passaggio a Macquarie Asset Management del 40% del capitale di Open Fiber per un corrispettivo di 2,12 miliardi di euro, inclusivo del trasferimento dell’80% della porzione Enel dello ‘shareholders’ loan‘ ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 5 agosto 2021) L’operazione di cessione didiventa realtà. Nella tarda serata di mercoledìha firmato i contratti relativi alla cessione dell’intera partecipazione, pari al 50% deldella società. La finalizzazione dell’accordo è avvenuta in treggi: il primo sancisce ilggio aAsset Management del 40% deldiper un corrispettivo di 2,12di euro, inclusivo del trasferimento dell’80% della porzionedello ‘shareholders’ loan‘ ...

