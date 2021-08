Niente missione ufficiale in Iran? Petrocelli (M5S) non ci sta (Di giovedì 5 agosto 2021) Dopo il sì della Camera alla risoluzione del governo sulle missioni internazionali, ieri arrivato anche quello Senato. Ad annunciare il sì del Movimento 5 stelle, respingendo anche le critiche di alcuni ex come Gregorio De Falco che assieme a Emma Bonino chiedeva di bloccare sia i finanziamenti alla Guardia costiera libica, è stato Vito Petrocelli, un fedelissimo di Beppe Grillo, presidente della commissione Esteri di Palazzo Madama. Il senatore si è espresso a favore anche della missione nello Stretto di Hormuz, “per la stessa logica con la quale negli anni 1987-1988, in pieno conflitto tra Iran e Iraq, il ministro degli ... Leggi su formiche (Di giovedì 5 agosto 2021) Dopo il sì della Camera alla risoluzione del governo sulle missioni internazionali, ieri arrivato anche quello Senato. Ad annunciare il sì del Movimento 5 stelle, respingendo anche le critiche di alcuni ex come Gregorio De Falco che assieme a Emma Bonino chiedeva di bloccare sia i finanziamenti alla Guardia costiera libica, è stato Vito, un fedelissimo di Beppe Grillo, presidente della comEsteri di Palazzo Madama. Il senatore si è espresso a favore anche dellanello Stretto di Hormuz, “per la stessa logica con la quale negli anni 1987-1988, in pieno conflitto trae Iraq, il ministro degli ...

