Maglia Fiorentina 2021 2022 | svelata la nuova divisa viola – FOTO

Advertising

DiMarzio : La @acffiorentina ha presentato la nuova divisa. È un omaggio a quella del 1983/84 - marcomazz : Maglia della Fiorentina che rispolvera l'era Pontello. Mi sa che Vlahovic farà la fine di Baggio... #fiorentina - viasyba : La Fiorentina ha tirato fuori dal cappello una prima maglia bellissima - PaoloGFlorence : @ACF_Womens Anche gialla è meravigliosa! E’ la maglia della mia Fiorentina. ?????? - PaoloGFlorence : @acffiorentina Meravigliosa. È la maglia della Fiorentina. ?????? -

Ultime Notizie dalla rete : Maglia Fiorentina

Ben più allettante, in ogni caso, appare la candidatura del goleador della, il ... quella legata all'attaccante serbo - gran protagonista l'anno scorso con laviola. 'In alternativa ...Torna il giglio dell'era dei Pontello, quando lasfiorò lo scudetto (1981 - 82) e disputò numerosi campionati d'avanguardia. Il video del club violaLa Fiorentina ha presentato tutte le nuove maglie per la stagione 2021-2022. Più di tutto, spicca il simbolo del giglio messo in grande evidenza sul petto. "Un omaggio alla storia del club", il ...La Fiorentina presenta le nuove maglie per la stagione 2021-2022. Ritorna il giglio alabardato, appannaggio delle maglie degli anni '80 ...