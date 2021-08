Luca Argentero risponde al giornalista inglese mette in dubbio la vittoria di Jacobs (Di giovedì 5 agosto 2021) Un giornalista inglese mette in dubbio la vittoria di Jacobs, la risposta di Luca Argentero spiazza tutti: «Lo sai come ti chiamiamo…». Domenica primo agosto, la storica vittoria dell’azzurro Marcell Jacobs nei cento metri, disciplina regina delle Olimpiadi. A stretto giro, la stampa anglosassone ha avanzato dubbi (senza alcuna prova) di doping. Dopo le accuse Leggi su people24.myblog (Di giovedì 5 agosto 2021) Uninladi, la risposta dispiazza tutti: «Lo sai come ti chiamiamo…». Domenica primo agosto, la storicadell’azzurro Marcellnei cento metri, disciplina regina delle Olimpiadi. A stretto giro, la stampa anglosassone ha avanzato dubbi (senza alcuna prova) di doping. Dopo le accuse

Advertising

zazoomblog : Giornalista inglese sospetta della vittoria di Jacobs e Luca Argentero sui social lo deride “Lo sai come ..” -… - ElisaDiGiacomo : Can Yaman e Luca Argentero, segnalazione: 'In Puglia si sono ignorati' - Claudio63896415 : Microsoft News - Novella_2000 : Can Yaman e Luca Argentero, tensioni tra i due sul set di Sandokan? “Riprese interrotte” - Italia_Notizie : Luca Argentero replica al giornalista inglese che ha attaccato Marcell Jacobs: “Lo sai come le chiamiamo le persone… -