Luca Argentero a sostegno delle donne vittime di violenza

Leggi su 361magazine

(Di giovedì 5 agosto 2021) Con la sua associazione, questa settimana,sostiene l’associazione Microlab, con il progetto “Women to be free: borse lavoro perdinonostante gli impegni lavorativi non dimentica di sostenere le associazioni no profit. Con il suo 1Caffè al giorno, infatti, sta sostenendo l’associazione Microlab, con il progetto “Women to be free: borse lavoro perdi.” Dal suo profilo social l’attore spiega: “Questa settimana i nostri #caffé serviranno a sostenere ...