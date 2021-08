Locali problemi Vodafone il 5 agosto: non funziona rete e linea (Di giovedì 5 agosto 2021) Purtroppo si riscontrano problemi Vodafone in questo giovedì 5 agosto. Va chiarito che non si tratta di un down del servizio diffuso, semmai non funziona la rete e pure la linea voce per i clienti che abitano in una determinata area del nostro paese, più nello specifico nella regione Toscana. Le segnalazioni di disservizi sono nell’ordine del centinaio, come sottolinea anche il servizio Downdetector al momento di questa pubblicazione. L’area colpita dalle anomalie odierne è quella della provincia di Lucca e di Massa Carrara in modo particolare ma la situazione è in ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 5 agosto 2021) Purtroppo si riscontranoin questo giovedì 5. Va chiarito che non si tratta di un down del servizio diffuso, semmai nonlae pure lavoce per i clienti che abitano in una determinata area del nostro paese, più nello specifico nella regione Toscana. Le segnalazioni di disservizi sono nell’ordine del centinaio, come sottoanche il servizio Downdetector al momento di questa pubblicazione. L’area colpita dalle anomalie odierne è quella della provincia di Lucca e di Massa Carrara in modo particolare ma la situazione è in ...

