“Lo chef è morto”. Alessandro Paladin, 44 anni, colpito dal Covid: “Aveva prenotato il vaccino” (Di giovedì 5 agosto 2021) La triste e dolorosa vicenda di Alessandro Paladin ci spiega ancora una volta e qualora fosse ancora necessario, quanto è importante vaccinarsi appena è possibile. Alessandro è l’ennesimo morto da coronavirus. Paladin era uno chef di 44 anni ed è stato stroncato dal Covid in pochi giorni a Tenerife. Il cuoco, che da tempo viveva alle Canarie, era originario di Occhiobello, in provincia di Rovigo. L’uomo, stando alle prime informazioni riportate dal Gazzettino, non Aveva patologie pregresse e Aveva già ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 5 agosto 2021) La triste e dolorosa vicenda dici spiega ancora una volta e qualora fosse ancora necessario, quanto è importante vaccinarsi appena è possibile.è l’ennesimoda coronavirus.era unodi 44ed è stato stroncato dalin pochi giorni a Tenerife. Il cuoco, che da tempo viveva alle Canarie, era originario di Occhiobello, in provincia di Rovigo. L’uomo, stando alle prime informazioni riportate dal Gazzettino, nonpatologie pregresse egià ...

