L’innovazione che allunga la vita La spiegazione di Baruchello

Leggi su formiche

(Di giovedì 5 agosto 2021) Questo periodo storico esige, oggi più che mai, una presa di coscienza su ciò che ci circonda, su ciò che è mancato ma, soprattutto, su ciò che si può e si deve fare: la ricerca esono la chiave. Ne parliamo con il dott. Giacomo, vice presidente e general manager Italia e Iberia di Blueprint Medicines, azienda biofarmaceutica americana fondata nel 2011, una realtà giovane ma che è riuscita a raggiungere importanti traguardi, reali, sviluppando nei primi dieci anni di esistenza due farmaci, approvati negli Stati Uniti e in Europa, per la cura del tumore metastatico dello stomaco e per la mastocitosi sistemica. Secondo una recente ...