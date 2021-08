La fotocamera di OnePlus 9 non colpisce DxOMark: si poteva fare meglio (Di giovedì 5 agosto 2021) Continuano i test dello staff di DxOMark relativi alle varie funzionalità di OnePlus 9 e nelle scorse è stata la volta della fotocamera L'articolo proviene da TuttoAndroid. Leggi su tuttoandroid (Di giovedì 5 agosto 2021) Continuano i test dello staff direlativi alle varie funzionalità di9 e nelle scorse è stata la volta dellaL'articolo proviene da TuttoAndroid.

Advertising

cellicom : La fotocamera di OnePlus 9 non colpisce DxOMark: si poteva fare meglio - TuttoAndroid : La fotocamera di OnePlus 9 non colpisce DxOMark: si poteva fare meglio #oneplus #oneplus9 - infoitscienza : OnePlus Nord 2: nuovo aggiornamento dedicato alla fotocamera - HDblog : RT @HDblog: OnePlus Nord 2 si aggiorna: migliora la fotocamera - infoitscienza : OnePlus Nord 2 si aggiorna: arrivano ottimizzazioni per la fotocamera -