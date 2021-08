Juve, Locatelli non si sblocca: spunta un nome a sorpresa (Di giovedì 5 agosto 2021) La Juve non riesce a sbloccare l’affare Locatelli con il Sassuolo. In queste ore è emerso un nome a sorpresa per il centrocampo di Allegri. In casa Juve continua a tenere banco il mercato, con il club che sta facendo diversi sondaggi per provare a capire chi effettivamente possa andare a rinforzare la rosa a Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di giovedì 5 agosto 2021) Lanon riesce are l’affarecon il Sassuolo. In queste ore è emerso unper il centrocampo di Allegri. In casacontinua a tenere banco il mercato, con il club che sta facendo diversi sondaggi per provare a capire chi effettivamente possa andare a rinforzare la rosa a Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

forumJuventus : ?? [GdS] Juventus, è tempo di incontri ?? Si decide su Locatelli, poi via alle danze per il rinnovo di Dybala ??… - MarcelloChirico : Per #Locatelli ancora nulla di fatto, ma trattativa no-stop. Sondaggio #Juve per #Tchouameni , 21enne mediano del @AS_Monaco - romeoagresti : L’ad del #Sassuolo, Giovanni #Carnevali, ai microfoni di @SkySport: “Il desiderio di #Locatelli è quello di andare alla #Juve” ?? - RosScappaticci : RT @Milanistiblog: JP Morgan Chase era pronta a versare 350 milioni nelle casse dell'Inter, del Milan e della Juve. Ma il calcio era del p… - InsiderJuventi1 : @luipi1971 Questo mi era stato detto…ma stasera mi hanno ulteriormente confermato che Locatelli è un nuovo giocatore della Juve… -