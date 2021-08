Inter, offerto un attaccante ai nerazzurri per il dopo Lukaku! (Di giovedì 5 agosto 2021) Ormai l’addio di Lukaku sembra essere molto vicino. Il Chelsea nei prossimi giorni potrebbe affondare il colpo definitivamente. A quel punto l’Inter cercherà di dare il prima possibile il sostituto a Simone Inzaghi. Oltre agli ormai noti Zapata e Correa, Mino Raiola ha offerto Moise Kean alla società nerazzurra che però ha rifiutato l’offerta al mittente. Marotta conosce bene il profilo di Moise Kean avendolo avuto alla Juventus e non è evidentemente il profilo a cui è Interessata l’Inter. Infatti, il sostituto ideale individuato da Marotta è Duvan Zapata che ha qualche caratteristica in comune con Lukaku e potrebbe ... Leggi su rompipallone (Di giovedì 5 agosto 2021) Ormai l’addio di Lukaku sembra essere molto vicino. Il Chelsea nei prossimi giorni potrebbe affondare il colpo definitivamente. A quel punto l’cercherà di dare il prima possibile il sostituto a Simone Inzaghi. Oltre agli ormai noti Zapata e Correa, Mino Raiola haMoise Kean alla società nerazzurra che però ha rifiutato l’offerta al mittente. Marotta conosce bene il profilo di Moise Kean avendolo avuto alla Juventus e non è evidentemente il profilo a cui èessata l’. Infatti, il sostituto ideale individuato da Marotta è Duvan Zapata che ha qualche caratteristica in comune con Lukaku e potrebbe ...

