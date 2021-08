Inter, dopo Lukaku un’altra batosta: due di picche per il sostituto (Di giovedì 5 agosto 2021) L’Inter ha fatto un tentativo per Vlahovic, ma la Fiorentina ha detto no: per il dopo Lukaku, il favorito resta sempre Duvan Zapata Con la cessione di Romelu Lukaku al Chelsea che diventa sempre più probabile man mano che passano le ore, l’Inter ha fretta di bloccare il sostituto del centravanti belga da consegnare a Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di giovedì 5 agosto 2021) L’ha fatto un tentativo per Vlahovic, ma la Fiorentina ha detto no: per il, il favorito resta sempre Duvan Zapata Con la cessione di Romelual Chelsea che diventa sempre più probabile man mano che passano le ore, l’ha fretta di bloccare ildel centravanti belga da consegnare a Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

AlfredoPedulla : #Inter oggi ha fatto un tentativo serio (respinto) per #Vlahovic. E magari ci riproverà. Ma resta #Zapata indiziato… - Glongari : #Inter dopo l’addio di #Lukaku si va dritti su #Zapata dell’#Atalanta come raccontato da @AlfredoPedulla. L’obietti… - Tommasolabate : Antonio Conte aveva fatto prendere all’Inter un calciatore a 65 milioni e due anni dopo, grazie a come l’ha rilanci… - news_bz : ?? Ieri #Eriksen, dopo la crisi cardiaca in campo agli #Europei, ha raggiunto Appiano Gentile per la prima volta. Vi… - FraMonteleone4 : Può essere andata così o meno. Non importa. Ma un giornalista non può essere un'ora prima una fonte affidabile e un… -