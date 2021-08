Incendi | Grecia | 85 evacuati via mare da isola di Evia

Advertising

Adnkronos : #Grecia devastata dagli #incendi, evacuata l'isola di Evia. - RaiNews : Il Paese è alle prese con un'ondata di caldo senza precedenti, che complica il lavoro delle squadre di pompieri cos… - repubblica : Atene assediata dalle fiamme: i Vigili del Fuoco tentano di contenere gli incendi - luca_depascalis : Per favore mandate aiuti alla Grecia che va a fuoco, mandati aerei e tutte le risorse possibili #helpgreece #incendi #governo #help - haziel57 : RT @MoniaVenturini: Sembra Pompei, o l’apocalisse #grecia #incendi -

Ultime Notizie dalla rete : Incendi Grecia

Coprifuoco e musica bandita Mykonos, Ios e altre isole della, sono assediate dalla ... Atene, gliarrivano vicino alle case: abitanti in fuga, evacuata anche l'isola di Evia A Mykonos e ...ROMA - 'Gliche stanno devastando l'Italia, ma ancheo California, sono dovuti senza alcun tipo di ambiguità all' azione congiunta di cambiamenti climatici e azioni dell'essere umano , e purtroppo ...Anche a Varympompi, che si trova a circa 30 chilometri a Nord-Ovest di Atene, decine di case, di fabbriche e di locali sono state gravemente danneggiate (Avvenire) Caldo eccezionale in Grecia, incendi ..."Il 57,4% degli incendi sono dolosi, dove si vedono punti di innesco, e hanno effetti devastanti. Il 13,7% non è intenzionale, e quindi sono colposi per mancanza di cultura. (ANSA) ...