Green Pass obbligatorio da domani per i locali al chiuso. Nodo scuola e trasporti (Di giovedì 5 agosto 2021) Oggi la cabina di regia poi il via libera del Consiglio dei Ministri al nuovo decreto con le misure anti covid. Si va verso l'obbligo - da settembre - per il personale scolastico e per poter prendere ... Leggi su tg.la7 (Di giovedì 5 agosto 2021) Oggi la cabina di regia poi il via libera del Consiglio dei Ministri al nuovo decreto con le misure anti covid. Si va verso l'obbligo - da settembre - per il personale scolastico e per poter prendere ...

In calo la velocità della variante Delta, ma i suoi picchi sono imprevedibili RISCHI Ma perché, se la corsa della variante Delta, sta rallentando, il livello di preoccupazione è così alto, tanto da ricorrere al Green pass? Prima di tutto, questa nuova variante, molto più ...

Nel bar irriducibile di Cuneo: “Non chiederemo il green pass per entrare” La Stampa Green pass: da domani scatta l’ obbligo: scaricati 48 milioni Oggi e’ il giorno in cui il governo dara’ la linea sul green pass, che da domani diventera’ obbligatorio per alcune attivita’ al chiuso. In giornata e’ prevista a Palazzo Chigi la cabina di regia con ...

Obbligo vaccini e costituzionalità green pass: i chiarimenti dell'esperto La prima questione riguarda la costituzionalità del Green Pass: "I diritti non sono mai assoluti - spiega Cuocolo - e possono sempre tollerare delle limitazioni, in questo caso le limitazioni sono avv ...

