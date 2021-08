Giochi e scommesse, parte la commissione d’inchiesta parlamentare. Pedrizzi: “Garanzia per il settore” (Di giovedì 5 agosto 2021) “La nomina dell’ufficio di presidenza della commissione parlamentare di inchiesta sul gioco illegale e sulle disfunzioni del gioco pubblico, arrivata questa mattina, va salutata con soddisfazione dagli operatori del settore dei Giochi pubblici sia per la qualità e l’esperienza delle persone indicate che per la volontà politica del Parlamento di approfondire le tematiche legate alle difficoltà di chi opera nella legalità ed è costretto ad affrontare la concorrenza sleale e l’avanzata delle mafie organizzate”. Lo dichiara Riccardo Pedrizzi, già presidente della commissione Finanze e Tesoro ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 5 agosto 2021) “La nomina dell’ufficio di presidenza delladi inchiesta sul gioco illegale e sulle disfunzioni del gioco pubblico, arrivata questa mattina, va salutata con soddisfazione dagli operatori deldeipubblici sia per la qualità e l’esperienza delle persone indicate che per la volontà politica del Parlamento di approfondire le tematiche legate alle difficoltà di chi opera nella legalità ed è costretto ad affrontare la concorrenza sleale e l’avanzata delle mafie organizzate”. Lo dichiara Riccardo, già presidente dellaFinanze e Tesoro ...

