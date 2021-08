Deathloop per PS5 e PC è entrato in fase gold! (Di giovedì 5 agosto 2021) Dopo una serie di video e dettagli, Deathloop, il frenetico gioco di Arkane entra finalmente in fase gold. Ciò significa che, salvo imprevisti dell'ultimo momento, il gioco non subirà più rinvii ed è pronto per essere lanciato. Per coloro che non sanno cosa voglia dire, se un gioco raggiunge la fase gold durante il suo sviluppo significa che il lavoro è essenzialmente terminato ed è pronto per la distribuzione. In uscita per PC e PS5 (in cui sarà esclusiva per un anno), la storia gira intorno a Cole, approdato sull'isola Blackreef per eliminare otto bersagli diversi. A causa dei bizzarri esperimenti che stanno avendo luogo sull'isola, ... Leggi su eurogamer (Di giovedì 5 agosto 2021) Dopo una serie di video e dettagli,, il frenetico gioco di Arkane entra finalmente ingold. Ciò significa che, salvo imprevisti dell'ultimo momento, il gioco non subirà più rinvii ed è pronto per essere lanciato. Per coloro che non sanno cosa voglia dire, se un gioco raggiunge lagold durante il suo sviluppo significa che il lavoro è essenzialmente terminato ed è pronto per la distribuzione. In uscita per PC e PS5 (in cui sarà esclusiva per un anno), la storia gira intorno a Cole, approdato sull'isola Blackreef per eliminare otto bersagli diversi. A causa dei bizzarri esperimenti che stanno avendo luogo sull'isola, ...

Advertising

Tech_Gaming_it : Deathloop è GOLD! L'uscita è fissata per il 14 Settembre! - GameHugITA : RT @Eurogamer_it: #Deathloop per #PS5 è entrato in fase gold. - Eurogamer_it : #Deathloop per #PS5 è entrato in fase gold. - infoitscienza : Deathloop anche su PS4 e Xbox One? Impossibile, secondo Arkane Studios – Notizia – PS5Videogiochi per PC e console… - LawRZ10 : @Teomanson @ScreenplayersIT Sicuramente Kena e Deathloop. Per chi non li avesse fatti: Ratchet, Returnal, Spidey, S… -