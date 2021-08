COVID - 19 | Italy registers 7 | 230 new cases | 27 deaths

(Di giovedì 5 agosto 2021) It said 268 people withwere being treated in intensive care units in, eight more than on Wednesday. There are 2,409 coronavirus patients in ordinary hospital wards nationwide, an ...

Advertising

infosferanews : RT @infosferanews: ULTIMORA #BREAKING #news #BreakingNews #ULTIMORA #ULTIMAHORA #Tokyo2020 #GreenpassObbligatorio Decisione appena presa da… - ShootersykEku : Pensate ancora che esiste il virus? Continuerò con il motto'#ZeroTamponiZeroVirus'... - MasterblogBo : #websuggestion #italy #notizie #flash Ad agosto previste 257mila assunzioni, meglio del pre-covid - - infosferanews : ULTIMORA #BREAKING #news #BreakingNews #ULTIMORA #ULTIMAHORA #Tokyo2020 #GreenpassObbligatorio Decisione appena pre… - Peter_Italy : RT @Lorenzo62752880: 4 agosto 2020 (senza vaccini) morti Covid = 5 4 agosto 2021 (coi vaccini) morti Covid = 21 #NoGreenPass -

Ultime Notizie dalla rete : COVID Italy

NEWSFOOD.com

's- 19 death toll now stands at 128,163. The ministry said 212,227tests had been done in the last 24 hours and the positivity rate was 3.4%. That compares to a positivity rate of 3%...ROME, AUG 5 - The government's 'control room'- 19 task force has decided that's Green Pass vaccine passport should be obligatory for school personnel in the new academic year, sources said on Thursday. University students will also ...Trasporti a lunga a percorrenza sì, alberghi no e ancora nessuna decisione sul tema del lavoro. E poi obbligo per il personale scolastico in generale ma anche per gli studenti universitari. Comincia a ...C’è un vaccino, ed è italiano, si chiama ReiThera. Funziona? I risultati della fase due sono molto promettenti. Lo Stato però non da i 60 milioni promessi per completare la tappa finale. Il vaccino it ...