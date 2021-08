Calciomercato Milan – James Rodriguez | Mendes spinge per l trasferimento

Advertising

DiMarzio : #Calciomercato | @acmilan, vicina la cessione di #Hauge all’@Eintracht - DiMarzio : #Calciomercato | Decisivo l'incontro di oggi: il @VeneziaFC_IT ha trovato l'accordo col @acmilan per l'arrivo di… - DiMarzio : #Calciomercato | @VeneziaFC_IT, incontro con il @acmilan per il prestito di Caldara - gilnar76 : Calciomercato #Milan: Maldini studia il colpo last-minute #Acmilan #Seriea #Wheareacmilan - SerieDeal : CALCIOMERCATO?????? Oggi faccio scegliere voi! Scrivetemi su quale squadra volete news di mercato e ultimissime.… -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Milan

: per il ruolo di trequartista, i rossoneri avrebbero messo nel mirino James Rodriguez Con l'addio di Hauge, ilpuò puntare tutto finalmente sul fatidico trequartista. Da Isco ...1 Ilcerca un acquirente per Samu Castillejo . Come scrive la Gazzetta dello Sport, il numero 7 rossonero, al pari di Andrea Conti , è ritenuto cedibile: il club aspetta l'offerta giusta, puntando a ...Valencia-Milan: esordio con i fiocchi per Daniel Maldini ... Male Castillejo, disastroso Krunic: prima rischia di provocare una rissa, poi sbaglia il calcio di rigore decisivo.E' sempre aperto il casting in casa rossonera per il nuovo trequartista che dovrà prendere il posto in rosa di Hakan Calhanoglu. Come spiega questa mattina l'edizione odierna ...