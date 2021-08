Calcio | Leo Messi non rinnova con il Barcellona! Il club se la prende con il regolamento della Liga

(Di giovedì 5 agosto 2021) Sembrava fatta per la permanenza di Leoal Barcellona. Il campione argentino, fresco di Copa America in bacheca, aveva raggiunto un accordo con i blaugrana per continuare la propria esperienza in Catalogna. Sembrava tutto fatto, con l’incontro decisivo fissato per oggi che pareva soltanto una formalità. Invece, nelle ultime ore, l’accordo fra le parti si è sgretolato, con il fenomeno sudamericano che non farà più partesquadra che lo ha cresciuto. Dopo le ultime indiscrezioni che si sono susseguite, è lo stessoad annunciare l’addio disul suo sito ufficiale tramite uno scarno comunicato stampa: ...

... ma in tutta la stagione non si è trovato modo di mettere nero su bianco il nuovo contratto, e ora tac: il comunicato dei blaugrana: ' Nonostante sia stato raggiunto un accordo tra FC Barcelona e...Il Barcellona ha rilasciato un comunicato ufficiale per annunciare la rottura conMessi. "Pur avendo raggiunto un accordo tra il Barcellona eMessi e con la chiara intenzione di entrambe le parti di firmare oggi un nuovo contratto, non può essere formalizzato a causa di ostacoli economici e strutturali", si legge nella nota del club. "A ...Sembrava fatta per la permanenza di Leo Messi al Barcellona. Il campione argentino, fresco di Copa America in bacheca, aveva raggiunto un accordo con i blaugrana per continuare la propria esperienza i ...Leo Messi e il Barcellona si sono separati. L'annuncio che sconvolge e soprattutto scompagina il calciomercato è arrivato nel tardo pomeriggio di una giornata d'inizio agosto. Uno shock vero per tutti ...