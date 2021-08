Atletica | Zane Weir 5° alle Olimpiadi! Ryan Crouser trionfa nel peso | a 7 cm dal record del mondo

(Di giovedì 5 agosto 2021) Il nostroè stato semplicemente sbalorditivo nella finale del getto delOlimpiadi di Tokyo 2021, dove ha concluso al quinto posto, ben al di sopra delle aspettative della vigilia. L’italo-sudafricano, che ha completato l’iter burocratico per indossare la casacca azzurra soltanto pochi mesi fa, ha giganteggiato nel corso di una gara di assoluto spessore ed è esploso tra quarto e quinto tentativo: 21.40 e 21.41 metri per andarsi a prendere un piazzamento di spessore. Le medaglie erano lontane più di un metro (livello mostruoso a livello globale), ma il 25enne può ampiamente ritenersi soddisfatto di questo ...

Alle 4.05 arriverà il momento della finale del getto del peso maschile: Zane Weir, quinta misura nelle ... Finali Salto triplo maschile: Andrea Dallavalle, Emmanuel Ihemeje Getto del peso maschile: Zane Weir